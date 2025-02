Pillola presa due volte lo stesso giorno: che fare?

Salve, prendo la pillola anticoncezionale da novembre, il 3 dicembre ho avuto un rapporto non protetto ed ero all’ultimo giorno di sospensione, il giorno dopo ho ricominciato il secondo blister. Il 29 dicembre ho avuto il mio ciclo da sospensione. Ho fatto l’ultima visita ginecologica il 19 dicembre e un test di gravidanza il 18 risultato ovviamente negativo. Nella visita mi è stato detto che la pillola sta facendo il suo corso e che l’endometrio è sottile così come dovrebbe essere quando assumiamo la pillola. La pillola che assumo è Briladone trifase. Ad oggi ho un dolore al seno quando lo palpo e mi fa a volte prurito e fitte tipo scosse. Ammetto di essere una ragazza molto ansiosa e probabilmente molte paranoie sono solo nella mia testa, ma ho paura che qualcosa sia andato storto, anche se ho assunto la pillola anticoncezionale nel mese di novembre sempre allo stesso orario, senza mai avere episodi di vomito o diarrea e senza assumere medicinali che potevano interferire con il funzionamento della pillola. Solo nel mese di gennaio nella prima settimana di assunzione ho avuto gastroenterite ma mai episodi di vomito e diarrea entro le 4 ore e comunque ho avuto rapporti il 13 e 17 gennaio. Sono al sesto giorno del quarto blister, al terzo giorno di sospensione del terzo blister è arrivato il ciclo un po’ doloroso tra il primo e secondo giorno. Inoltre sabato sera presa dalla fretta di uscire ho preso la quarta pillola di briladona trifase bevendo dalla bottiglia, insicura del fatto che l’avessi ingerita ne ho preso un’altra , in farmacia mi hanno detto di continuare regolarmente e finire un giorno primo, ovviamente facendo i sette giorni di pausa. In questi giorni ho avuto una leggera nausea. Per ciò che ho detto prima non ci sono rischi di essere incinta, vero ? Il ciclo da sospensione che mi è sempre venuto regolarmente vuol dire che ho assunto correttamente le compresse. E inoltre la nausea può essere un sintomo del sovraddosaggio?



Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Cara, come dici tu stessa hai un carattere un poco ansioso. Io ho riletto la tua mail più volte e non vedo nessun motivo per cui tu debba stare in pensiero.

Per la mancanza dell’ultima pillola puoi fare come vuoi, ne prendi un’altra o sospendi un giorno prima e ricominci un giorno prima. L’unica cosa da evitare è allungare la pausa.

Un caro saluto.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

