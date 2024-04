Pillola presa in ritardo: ci sono rischi?

Una domanda di: Francesca

Ho bisogno di un aiuto. Assumo la pillola Novadien da 4 mesi e ho assunto la terza pillola del blister in ritardo di 13 ore (solitamente la prendo alle 21/21:30 e l’ho presa la mattina dopo alle 10:30). La sera prima ho avuto un rapporto completo non protetto, quindi la mattina stessa in cui ho preso la pillola dimenticata ho assunto la pillola del giorno dopo. Posso stare un minimo tranquilla?





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Buongiorno signora, al fine di evitare il fallimento con contraccettivo è suggerito di assumere la pastiglia regolarmente sempre la stessa ora e nei casi di dimenticanza entro la 12ª ora rispetto all’orario solito. Comprenderà che la differenza di un’ora non è da considerare un grosso fattore di rischio per fallimento del metodo, ma la prudenza ci fa affermare che è buona norma effettuare il test di gravidanza dopo 15-20 giorni e la visita di controllo dal suo specialista di fiducia con l’esecuzione di un’ecografia pelvica transvaginale. Esistono gli alert telefonici e anche delle app disponibili in modo da evitare la dimenticanza. Cordiali saluti.

