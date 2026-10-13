Pillola presa in ritardo: è possibile la gravidanza, nonostante l’impiego anche del contraccettivo d’emergenza?

Dottor Gaetano Perrini A cura di Gaetano Perrini - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 13/10/2026 Aggiornato il 13/10/2026

Una sola pillola presa con poco ritardo, dopo sei anni di assunzione continuativa, non deve suggerire di ricorrere alla contraccezione di emergenza, perché l'associazione dei due farmaci è fortemente sconsigliata.

Una domanda di: Ileana
Sono una ragazza che assume la pillola Estinette ormai da circa sei anni. Martedì l’ho assunta alla tredicesima ora, quindi in ritardo e ho poi continuato con le altre pillole alla classica ora di assunzione. Due giorni dopo, giovedì ho avuto un rapporto non protetto e per sicurezza ho deciso di assumere la pillola del giorno dopo. La mia domanda è la seguente: continuando il blister di Estinette fino al termine, non saltando la settimana di sospensione ma cominciando subito un altro blister e utilizzando un altro metodo contraccettivo per i prossimi sette giorni, sarà anche necessario fare poi un test di gravidanza?

Dottor Gaetano Perrini
Dottor Gaetano Perrini

Gentile signora,
la dimenticanza di un’ora rispetto al solito orario di assunzione, se ho ben compreso il suo quesito, non è certamente da considerare un fattore di rischio sul fallimento del metodo contraccettivo ormonale. Se intendeva invece la 13ª ora rispetto alle 12 ore di ritardo consentite dal metodo, considerando che erano sei anni che assume il farmaco è estremamente difficile che un ritardo di questo genere possa innescare un umanismo ovulatorio con un rischio di concepimento. Non è certamente indicato assumere la pillola del giorno dopo mentre sta assumendo la pillola perché questo può comportare dei rischi che non sono accettabili in confronto all’ipotetica probabilità di concepimento per fallimento del metodo. Continui ad assumere la sua pillola perché non ha naturalmente nessuna problematica dal punto di vista contraccettivo, ma mi raccomando la prossima volta se già sta assumendo una pillola non associ anche quella del giorno dopo. Eventualmente contatti il suo specialista di fiducia, in modo da recepire le informazioni in maniera corretta per poter usufruire del metodo contraccettivo con l’elasticità consentita e le certezze necessarie. Con cordialità.

Pillola presa in ritardo: è possibile la gravidanza, nonostante l’impiego anche del contraccettivo d’emergenza?

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