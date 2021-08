Pillola prima dimenticata poi assunta due volte nello stesso giorno

Una domanda di: Ilenia

Salve dottore, ho preso la pillola di mattina avendola dimenticata la sera prima e per sbaglio l’ho presa anche la sera, ora quella del giorno dopo che sarebbe quella presa la sera prima posso saltarla? La ringrazio in anticipo.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, io le suggerisco massima attenzione nella assunzione della pillola: le consiglio di tenere puntata la sveglia del telefonino per ricordarsi di prenderla sempre alla stessa ora senza commettere errori.

Nel caso specifico continui la regolare assunzione della sua pillola la sera, fino alla fine della

confezione e se vuole essere piu sicura non faccia la pausa tra una confezione e l’altra, ma ricominci subito un nuovo blister. Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

