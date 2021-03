Pillola progestinica e perdite di sangue

Una domanda di: Judy

Salve, prendo la pillola Cerazette da due anni, ma ultimamente ho dovuto

sospenderla causa Covid… Ho ricominciato ad assumerla il primo giorno del

ciclo a febbraio, e dopo 16 giorni ho ancora piccole perdite di sangue..

Preciso che soffrendo di cisti al seno è avendo 53 anni non posso assumere

estrogeni… Come posso bloccare queste perdite? Sono disperata. Grazie.





Gentile Signora,

deve avere pazienza, poichè con la pillola Cerasette è frequente che si verifichino perdite ematiche, tuttavia in genere nel giro di 1-2 mesi regrediscono, anche se è vero che potrebbero ricomparire sporadicamente. Valuti con il suo curante circa la necessità di continuare tale somministrazione. Con cordialità.



