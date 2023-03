Pillola: quando avviene l’ovulazione in caso di dimenticanze?

Una domanda di: Salvo

Buongiorno dottoressa, siamo una coppia di 20 anni e avremmo delle domande. Praticamente la mia ragazza prende la pillola (classica pillola dei 21 giorni) da quasi un anno ormai. Inizi di gennaio non è stata molto bene ed ha fatto qualche giorno di aerosol e forse preso altri farmaci (ma in teoria nulla che intaccasse la pillola) in ogni caso abbiamo evitato rapporti completi. A metà mese però le venne improvvisamente una perdita consistente come fosse ciclo, ma la ginecologa disse di non preoccuparsi che magari era dovuto al fatto che era stata male e di continuare. Questo sanguinamento è durato un bel po’ di giorni (circa 10 o più) fino a pochi giorni prima il periodo di sospensione, in cui poi, come sempre, le è tornato il sanguinamento dato appunto dalla sospensione. Dopo la settimana di sospensione, il giorno stesso in cui ha ricominciato l’ assunzione della pillola (dunque i primi di febbraio) abbiamo avuto un rapporto completo (l’unico rapporto avuto per tutto il mese) e fin lì tutto tranquillo. Intorno all’ultima settimana di assunzione abbiamo avuto problemi di coppia importanti tanto che lei è stata molto male emotivamente, ha perso peso repentinamente e, nei giorni di sospensione, (nonostante abbia preso tutte le pillole e l’unico rapporto fu quello detto prima) il flusso non è avvenuto… Dobbiamo preoccuparci o bisogna ricercare la causa altrove? Ed un’altra domanda che ci poniamo spesso… Durante l’assunzione della pillola, nel caso di dimenticanze o problemi vari, l’ovulazione può partire in qualsiasi momento o aspetta sempre i canonici 14 giorni o giù di lì (se una ragazza è sempre stata regolare in tal senso). Grazie per la risposta.



Gentile Salvo, la presenza di perdite o assenza di mestruazione dipendono da molti fattori tra cui anche il tipo di pillola. Lo stress e il calo di peso sono fattori che potrebbero avere inciso sull’accaduto. Nel dubbio sempre meglio fare un controllo dal ginecologo. Per quanto riguarda la domanda sulla ovulazione ciò che accade durante l’assunzione di pillola non è confrontabile con la fisiologia in maniera così precisa. In caso di errori, dimenticanze, eventuali episodi di vomito o diarrea o di qualsiasi altra eventualità che possa compromettere l’efficacia contraccettiva della pillola è buona regola per i 14 giorni successivi usare un mezzo aggiuntivo come il profilattico. Cari saluti.

