Pillola: quanto tempo dopo averla smessa si può cercare una gravidanza?

Dopo l'interruzione della pillola, se gli esami preconcezionali non hanno individuato nulla, si può cercare immediatamente una gravidanza.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Una domanda di: Francesca Ho 41 anni ed ho una figlia di 14 e un figlio di 10 anni. Dopo il secondo figlio ho subito iniziato a prendere la pillola, inizialmente leggera per l'allattamento, dopo quella ho iniziato e continuo ancora con la pillola Naomi, quindi si può dire che sono 10 anni che uso questo anticoncezionale. Frequento da 4 anni un nuovo compagno che ultimamente parla di avere un figlio dato che non è padre, sta esprimendo questo sentimento. Sto riflettendo se lanciarmi in questa decisione, ma ho paura che l'uso così prolungato della pillola possa causare qualche "problema": cosa dovrei affrontare ? Come dovrei procedere? Grazie buona giornata.

