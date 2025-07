Pillola, rapporti incompleti e (nonostante tutto) paura di essere incinta

Una domanda di: Alessandra Dopo 10 giorni che ho avuto un rapporto non protetto, ma non completo, visto che lui non è mai venuto all’interno della mia vagina, oltre ciò assumo anche la pillola contraccettiva klaira, ma nonostante questo ho tanta paura di essere rimasta incinta. Non ho sintomi effettivi, ma questa ansia mi fa sentire di tutto, dolori anche quasi impossibili che non si ricollegano ad una gravidanza, ma la mia mente è sempre fissa lì. Potete darmi un consiglio? Grazie.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile Alessandra,

non è obbligatorio fare attività sessuale, non c'è una legge che glielo imponga, se lei la vive in questo modo, cioè nel terrore di aver avviato una gravidanza quando è praticamente impossibile, visto che, oltre a prendere la pillola, non ha neppure rapporti completi. L'unico consiglio che le si può dare è di evitare i rapporti sessuali rimandandoli a quando si sentirà pronta per affrontarli con gioia e spontaneità e non come un incubo. Forse potrebbe darle una mano una psicoterapia. Con cordialità.







Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

