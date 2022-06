Pillola: se c’è spotting non funziona?

Una domanda di: Sabrina

Sono nel terzo mese di assunzione della pillola contraccettiva Drovelis. Il primo mese ho avuto macchioline per tutti i giorni; il secondo mese ho avuto le mestruazioni due volte: una settimana prima dell’assunzione delle 4 pillole bianche (precedute da macchioline) e durante l’assunzione delle pillole bianche… Vorrei sapere se sono protetta a livello contraccettivo perché sul bugiardino riporta la protezione dal primo giorno di assunzione del blister (se preso il primo giorno di mestruazione), ma la ginecologa ha detto che a causa delle macchioline di sangue che ho ogni tanto, nonostante sia al terzo mese di assunzione, non sono protetta… Terzo mese di pillola: sono passate due settimane dalle mestruazioni e ho macchioline di sangue (periodo che dovrei ovulare se non prendessi la pillola). . . Qualcuno gentilmente potrebbe darmi delucidazioni? Grazie.



Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Gentile Sabrina, forse la collega non ha compreso bene la domanda o magari non vi siete capite, ma una cosa è certa: se hai assunta la pillola regolarmente, senza errori né dimenticanze, puoi avere qualunque perdita di sangue in qualunque momento del mese, ma l’efficacia contraccettiva è garantita come se non ci fossero state perdite. La correlazione tra spotting (così si chiama il modesto sanguinamento che riferisci) è inefficacia dell’effetto contraccettivo non esiste tant’è che è un problema che neppure ci si pone. La pillola contraccettiva può avere come effetto collaterare TRANSITORIO lo spotting, cioè la presenza di piccole perdite di sangue nel corso del mese di assunzione, senza che quetso abbia un particolare significato. Stia dunque tranquilla perché è protetta dal punto di vista contraccettivo. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

