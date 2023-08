Pillola Sibillette dimenticata e poi presa insieme a un’altra compressa

Una domanda di: Valentina

Scusi il disturbo allora io sto prendendo attualmente la pillola anticoncezionale Sibillette da 6 mesi, l’altro ieri non ne ho presa una e ne ho prese due ieri sera appena me ne sono accorta, stamattina mi sono ritrovata con delle perdite scure, è normale? Anche un altra volta mi era successo di dimenticare per un giorno la pillola, ne ho prese due il giorno dopo ma non ho avuto problemi.



Gentile Valentina, nel foglietto di accompagnamento di Sibillette ci sono tutte le indicazioni da seguire se si dimentica di assumere una pillola. Lei non ci scrive a che punto del blister ha dimenticato una compressa, né se quando si è ricordata di assumerla erano passate più di 12 ore o meno, quindi non avendo queste informazioni di fondamentale importanza le trascriviamo qui sotto quanto riportato nel foglietto di accompagnamento. Ci troverà tutto quello che in quetso momento le serve sapere. Le ultime sette compresse del blister sono un placebo, cioè non sono attive. Se dimentica di prendere una di queste compresse rivestite con film, ciò non avrà effetti sull’efficacia di Sibillette. Deve gettare la compressa rivestita con film dimenticata per evitare di prolungare la settimana di placebo, cosa che potrebbe avere un effetto negativo sull’affidabilità di Sibillette. Se dimentica una compressa bianca attiva dal blister (le compresse attive sono da 1 a 21) deve seguire i consigli che seguono. Se il ritardo è di 12 ore o meno: se prende la pillola non appena se ne ricorda lei sarà ancora protetta dalla gravidanza. Continui a prendere le pillole successive alla solita ora. Questo può significare prendere due pillole lo stesso giorno. Se il ritardo è superiore alle 12 ore: se il ritardo nell’assunzione della pillola è superiore alle 12 ore, la protezione contro la gravidanza può risultare ridotta. Il rischio di una gravidanza è più elevato se dimentica di prendere la pillola all’inizio di una confezione o prima della fine delle compresse bianche attive. In questo caso deve seguire le seguenti regole. Se dimentica di prendere la pillola nella 1^ settimana deve prendere l’ultima compressa dimenticata non appena se lo ricorda, anche se ciò dovesse comportare l’assunzione contemporanea di due compresse. Poi deve continuare a prendere le compresse alla solita ora. Deve anche usare un metodo barriera, ad es. il preservativo, per i 7 giorni seguenti. Qualora abbia avuto rapporti sessuali durante i 7 giorni precedenti, deve prendere in considerazione la possibilità di una gravidanza. Se dimentica di prendere la pillola nella 2^ settimana deve prendere l’ultima compressa dimenticata non appena se lo ricorda, anche se ciò dovesse comportare l’assunzione contemporanea di due compresse. Poi deve continuare a prendere le compresse alla solita ora. Non è necessario prendere ulteriori misure contraccettive, a condizione che abbia preso le compresse correttamente nei 7 giorni precedenti la compressa dimenticata. Se dimentica di prendere la pillola nella 3^ settimana non è necessario prendere ulteriori misure contraccettive, a condizione che abbia preso le compresse correttamente nei 7 giorni precedenti la prima compressa dimenticata e che segua una delle due seguenti opzioni:deve prendere l’ultima compressa dimenticata non appena se ne ricorda, anche se ciò dovesse comportare l’assunzione contemporanea di due compresse. Poi deve continuare a prendere le compresse alla solita ora. Deve quindi cominciare la successiva confezione immediatamente dopo aver preso l’ultima compressa attiva della confezione, ovvero senza la fase di compresse placebo tra le due confezioni. È probabile che l’emorragia da interruzione non si verificherà fino al termine della seconda confezione, ma ci possono essere macchie di sangue (“spotting”) o metrorragia da interruzione nei giorni in cui prende le compresse. In alternativa, può anche interrompere l’assunzione delle compresse attive bianche dell’attuale confezione e passare direttamente alle compresse verdi placebo. Prima di questa settimana di placebo, deve prendere nota del giorno in cui ha dimenticato di prendere la compressa attiva per ricordare il primo giorno del periodo senza ormoni, che non può mai durare più di 7 giorni, incluso quello in cui ha dimenticato la compressa. Poi continui con la confezione successiva. Se lei desidera iniziare una nuova confezione sempre nello stesso giorno della settimana, può abbreviare il periodo di compresse placebo a meno di 7 giorni. Per quanto riguarda le perdite che riferisce non sono significative e il fatto che in occasione di una precedente dimenticanza non si fossero manifestate non dà loro una particolare valenza sotto il profilo medico. Le raccomando comunque di puntare la sveglia del telefonino all’ora in cui assume la pillola di consueto per evitare altre dimenticanze. Cordialmente.

