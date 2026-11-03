Pillola smessa da poco: la gravidanza può iniziare subito dopo?

Dottoressa Elisa Valmori A cura di Elisa Valmori - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 03/11/2026 Aggiornato il 03/11/2026

Può accadere che appena sospesa la pillola le ovaie tornino a lavorare istantaneamente e che quindi inizi una gravidanza subito dopo. Ma può anche essere che ci vogliano un paio di cicli mestruali per ritornare come prima.

Una domanda di: Federica
Sono qui per chiedere un consiglio: dunque io prendevo la pillola slinda, ho iniziato a luglio e ho smesso, il 9 ottobre ho iniziato su consiglio del ginecologo dopo un aborto perché il ciclo non ripartiva e per ripulire l'endometrio, così mi era stato detto. L'ho smessa perché mi causava effetti collaterali e perché mi era stato detto per 3 mesi, ho smesso qualche giorno prima di completare il blister... dal 10 ottobre ho avuto rapporti regolari con mio marito quando tutti i giorni, sono al 24° giorno e non ho segni del ciclo, ho male al ventre non sempre in basso, anche più in alto sono delle fitte forti, ho nausea e avversione per il caffè. Giramenti di testa capogiri non da svenire e fitte alle ovaie, mi chiedo solo se ci possa essere una possibilità di una gravidanza, se conviene fare un test di gravidanza perché non so come agisce slinda sull'ovulazione... e dopo averla smessa come si evolve il corpo. Grazie.

Elisa Valmori
Elisa Valmori

Salve signora,
a mio avviso, visti i suoi sintomi (nausea e fastidio agli odori in particolare) potrebbe valer la pena effettuare un test di gravidanza (sulle urine, mi raccomando!) anche dal 26°-28° giorno di ciclo, quindi tra poco. Potrebbe essere presto ed essere ancora negativo (e quindi positivizzarsi più avanti): dipende da quando è avvenuta effettivamente l'ovulazione e in chi sospende la pillola non siamo in grado di prevederlo con certezza. Può essere che, appena sospesa la pillola, le ovaie tornino a lavorare istantaneamente, può essere che ci vogliano un paio di cicli mestruali per ritornare al ritmo cui era abituata prima di assumere Slinda.
Mi sembra strano che lei avverta tutti quei dolori e di quella intensità: forse l'apparato digerente sta combattendo contro qualche microbo? In gravidanza iniziale si possono avvertire delle fitte soprattutto al basso ventre che ricordano i dolori mestruali, magari irradiate anche alla zona lombare... forse le fitte che lei avverte sono conseguenza di un intestino più pigro del solito? Potrebbe essere anche questo un sintomo di gravidanza a ben vedere, quindi come si suol dire il test di gravidanza "ci sta". Vedremo poi, in base all'esito del test, come comportarsi di conseguenza. Mi tenga aggiornata se desidera, cordialmente.

Pillola smessa da poco: la gravidanza può iniziare subito dopo?

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