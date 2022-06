Pillola sospesa dopo 15 anni: è normale che il ciclo sia irregolare?

Una domanda di: Linda

Ho 44 anni. Nel 2006 ho cominciato ad usare Nuvaring per problemi di cisti ovariche, quest’anno, esattamente nel gennaio 2022 ho deciso di non usarlo più, e l’ho interrotto. Siamo a giugno ed ho un ciclo stranissimo solo dei filamenti marroni, e un giorno solo di flusso abbondante, che questo mese mi è saltato. È normale? Grazie mille per la risposta.



Buongiorno signora, l’assunzione di un estroprogestinico per molti anni consecutivi siano essi anello vaginale, compresse per bocca o sistemi transdermici (cerotto), determina una atrofia della mucosa endometriale (organo bersaglio ) e un blocco della attivita gonadica (ovaie). Alla sospensione di queste terapie la ripresa funzionale ovarica può essere molto rallentata in relazione alla durata della terapia pregressa e questa sorta di torpore determina inevitabilmente degli effetti come quelli che lei ha descritto . Normalmente comunque sono situazioni transitorie e che nel tempo si risolvono. Con cordialità.

