Pillola un po’ sciolta in bocca: funziona lo stesso?

Una domanda di: Teresa

Salve, prendo la pillola Zoely da 4 mesi. Non ho mai dimenticato l’assunzione ma il 4º giorno dall inizio di un nuovo blister la pillola si è sciolta un po’ in bocca, ho bevuto subito acqua ed ho ingoiato tutto. Cinque giorni prima però ho avuto un rapporto completo ed ero incerta se fossi a rischio gravidanza. Così 15 giorni dopo l’episodio della pillola sciolta in bocca ho effettuato un test con risultato negativo. Posso ritenerlo attendibile oppure è troppo presto? Grazie.





Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano Gentilissima, non c'è nessun problema. L'effetto contraccettivo era lo stesso di sempre, l'inconveniente che mi ha riferito non ha annullato l'azione contraccettiva della pillola. Può dunque ritenere il risultato del test attendibile. Cordiali saluti.