Pillole …raddoppiate

Una domanda di: Monnalisa

Salve, mi sono accorta solo oggi a quasi fine del mio blister (YAZ) che mi mancano 2 pasticche, che quindi cioè ne ho prese nell’arco dei giorni 2 in più.

Normalmente la finisco il venerdì, avendo poi 4 giorni di pausa cioè sabato, domenica, lunedì e martedì, così poi mi arriva il ciclo il mercoledi e ricomincio poi il nuovo blister.

Non mi è mai successo e ora non saprei che cosa fare. Grazie mille spero di essere stata abbastanza chiara.



Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano La cosa migliore è comportarsi normalmente. Non ce ne sono più? Passare alla pausa di quattro giorni e poi ricominciare, senza problemi. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto