Pipì a letto di notte a 4 anni: che fare?

Una domanda di: Alberto Nostra figlia ha appena compiuto 4 anni. Da molto tempo non si fa più la pipì addosso né di giorno né durante il pisolino dopo pranzo. Di giorno urina ogni 4 ore circa, a volte anche di più quindi ha un ottimo controllo. Il problema è la notte. Per un periodo discretamente lungo si è svegliata quasi sempre con il pannolino asciutto, tanto che pensavamo di toglierlo. Ora però, da poco meno di un mese, lo bagna tutte le notti. Perché questa regressione? Cosa possiamo fare? Può essere il caldo estivo? Grazie.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile papà Alberto,

si parla in questi casi di enuresi, nonostante ci sia stato un periodo di controllo vescicale notturno anche lungo e regolare. La situazione spesso torna a normalizzarsi specie se coincide con il ritorno alla routine giornaliera abituale, diversa da quella che si instaura nei periodi di vacanza. Conviene perciò attendere e vedere come va il comportamento più avanti, perché credo che la bambina ritroverà il controllo che aveva in precedenza. Metta comunque in conto che ci potranno essere altre regressioni prima di raggiungere la certezza della stabilità: per ora meglio, dunque, non togliere il pannolino nella notte. Cari saluti.

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