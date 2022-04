Pipì con bollicine: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Lidia

Salve dottore, sono circa 2 anni che nella pipì della mia bambina a volte al mattino siano presenti bollicine. La pipì è limpida ma sono molto concentrate dato l’odore…questo non si presenta tutti i giorni ma comunque spesso e di solito nel periodo invernale perché poi sparisce del tutto nel periodo estivo per poi notarlo di nuovo da gennaio ad aprile circa…la pediatra mi ha fatto effettuare per 2 volte nel suo ambulatorio l’analisi con stick e mi ha detto che la pipì non aveva alcuna anomalia, ma sono entrambe le volte solo un + nelle proteine e un peso specifico alto 1030…il resto perfetto. Lei mi ha liquidata dicendomi che non vede motivo di preoccupazione anche perché questo “sintomo”, se tale si può chiamare, da solo non ha alcun significato…Le bollicine non aumentano di quantità, non ci sono tutti i giorni ma comunque spesso e solo di mattin: volevo un altro parere. Grazie.



Gentile signora,

penso anche io che non ci siano problemi seri nella bambina, anche perché in due anni, se ci fosse qualcosa, a questo disturbo se ne sarebbero associati altri. Cause banali, non gravi potrebbero derivare da alimentazione incongrua, troppo ricca in proteine (carne, formaggio, latte) o comunque povera in acqua. Bere abbondantemente spesso è già una buona terapia! Un controllo periodico con un esame urine completo potrebbe essere eseguito quando il problema è evidente e persistente e anche quando invece non si nota nulla, per vedere se cambiano i parametri urinari (in particolare le proteine). Con cordialità.

