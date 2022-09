Pisellino ancora chiuso in un bimbo di 5 anni

Una domanda di: Erica

Buon giorno, mio figlio di 5 anni sembra che abbia ancora il pisellino chiuso. Cosa fare?



Dottoressa Alessia Bertocchini Dottoressa Alessia Bertocchini

Gentile signora, il prepuzio, che è la porzione di pene che ricopre il glande (dove è situato l’orifizio da cui esce la pipì) non si apre fino ai 2 anni. Dopo i 2 anni, s eè ancora chiuso opportuno con mano lieve iniziare la ginanstica prepuziale che consiste semplicemente nell’abbassare leggermente il prepuzio sul glande, La manovra va fatta drante il bagnetto, perché l’acqua ammorbidisce la pelle. L’ideale è che sia il bambino stesso aeseguirla piano piano. Se ancora non si apre, bisogna capire se si è in presenza di una fimosi, che richiede l’operazione chirurgica di circoncisione, oppure se è solo che il prepuzio è ancora aderente al glande ma non così stretto da non scorrere all’indietro lasciandolo scoperto. In questo secondo caso, basta effettuare la ginanstica prepuziale (che consiste nel far scorrere all’indietro la pelle) dopo aver applicato una crema al cortisone, che serve a favorire lo slittamento verso la base del pene, l’elasticità della pelle e a risolvere il problema dell’aderenza tra glande e prepuzione. La manovra anche con l’impiego della crema al cortisone va effettuata piano, senza forzature perché diversamente è possibile creare microlesioni che possono peggiorare la situazione. Se invece si è in presenza di una fimosi serrata non resta che l’intervento chirurgico. Deve quindi recarsi dal suo pediatra, al quale spetta decidere se inviarvi o no dal chirurgo pediatra, che è la figura che effettua l’intervento di circoncisione, se necessario. Sono comunque sicura che il vostro pediatra di libera scelta abbia già effettuato le opportune valutazioni del caso. Se così non fosse, non esisti a consultarlo. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

