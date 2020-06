Pisellino chiuso: è necessario l’intervento?

Una domanda di: Luigia

Mio figlio di 5 anni e mezzo ha ancora il pisellino chiuso di vede solo il buchetto dove esce la pipì. Cosa fare? Non vorrei ricorrere all intervento chirurgico come al fratellino di 7 anni, quindi per ora sto facendo lavaggio con soluzione fisiologica e crema cortisonica. Cosa ne pensa? Grazie.



Leo Venturelli Leo Venturelli Gentile signora,

in effetti quello che sta facendo – pulizia e crema al cortisone tutte le sere per 30 giorni – dovrebbe aiutare il prepuzio a divenire più elastico e quindi scorrevole. Inviti il bambino giorno dopo giorno a portare all’indietro, leggermente e progressivamente, il prepuzio dal glande. Se anche dopo un mese di crema e relativa “ginnastica” prepuziale (che deve essere il bambino a fare perché solo così la manovra può non risultare dolorosa e, quindi, è sicura), interpelli il suo pediatra di famiglia per valutare l’opportunità di una visita chirurgica. Spetterà poi al chirurgo stabilire se è necessario o no l’intervento. Cari saluti.

