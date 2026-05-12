Pitiriasi versicolor in gravidanza: quali cure?

A cura di Piergiacomo Calzavara Pinton - Professore specialista in Dermatologia Pubblicato il 12/05/2026 Aggiornato il 12/05/2026

L'infezione causata dal lievito Malassezia in gravidanza si può curare con una crema e un bagnoschiuma antimicotici.

Una domanda di: Emmillin
Ho in corso una pitiriasi vescicolor grave sparsa sul mio corpo, il mio medico ha consigliato assumere itraconazolo. Ho scoperto di essere incinta di 5 settimanae, dovrei finire il trattamento di una settimana o continuare ad assumere il farmaco? Grazie.

Piergiacomo Calzavara Pinton
Piergiacomo Calzavara Pinton

Buongiorno signora,
una versicolor si può trattare senza problemi con una crema antimicotica per 2-3 settimane e un bagnoschiuma antimicotico almeno due volte la settimana per tutto l'anno. Eviterei l'itraconazolo in gravidanza se non proprio indispensabile. Sono però perplesso sul fatto che le lesioni siano su tutto il corpo perché è raro che la versicolor sia sulle gambe e sulle braccia e, soprattutto, non compare mai sul viso. Cordialmente.

Pitiriasi versicolor in gravidanza: quali cure?

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