Pitiriasi versicolor in gravidanza: quali cure?

Una domanda di: Emmillin Ho in corso una pitiriasi vescicolor grave sparsa sul mio corpo, il mio medico ha consigliato assumere itraconazolo. Ho scoperto di essere incinta di 5 settimanae, dovrei finire il trattamento di una settimana o continuare ad assumere il farmaco? Grazie.



Piergiacomo Calzavara Pinton Piergiacomo Calzavara Pinton

Buongiorno signora,

una versicolor si può trattare senza problemi con una crema antimicotica per 2-3 settimane e un bagnoschiuma antimicotico almeno due volte la settimana per tutto l'anno. Eviterei l'itraconazolo in gravidanza se non proprio indispensabile. Sono però perplesso sul fatto che le lesioni siano su tutto il corpo perché è raro che la versicolor sia sulle gambe e sulle braccia e, soprattutto, non compare mai sul viso. Cordialmente.





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