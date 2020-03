Pizza poco cotta: ci sono rischi in gravidanza?

Una domanda di: Maria

Sono incinta a 20 settimane….oggi ho fatto la pizza. Siccome sono un disastro a cucinare ed era la prima volta che la facevo, mi sono accorta dopo averla ovviamente mangiata tutta che secondo me era un po’ cruda all interno. Nonostante l’abbia tenuta in forno 20 minuti a 200 gradi … Nell’ impasto c’era farina acqua olio sale zucchero lievito. E come condimento pomodoro e mozzarella. Secondo voi ho causato problemi al bambino? So che ovviamente carne / uova crude e formaggi non pastorizzati sono da evitare… ma l’impasto della pizza lievemente crudo può essere pericoloso? È cmq stato in forno 20 minuti a 200 gradi. Grazie.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Gentile sinora, penso prorpio che possa stare tranquilla, la sua preoccupazione è realmente sproporzionata rispetto all'accaduto.