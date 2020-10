Placenta anteriore a inserzione bassa

Una domanda di: Vincenza

Gentile dottore,

durante l’ecografia morfologica mi è stata diagnosticata la “placenta anteriore ad inserzione bassa che ricoprire oui”, per cui centrale. Ho possibilità in qualche modo che la stessa risalga per avere un parto vaginale?



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora,

la placenta rappresenta il punto in cui si è impiantata la gravidanza dopo che l’uovo è stato fecondato.

La localizzazione può essere variabile in ogni gravidanza e quindi possono verificarsi placente a localizzazione anteriore, posteriore, fundica, laterale nonché è possibile trovarsi con una placenta che giunge in prossimità dell’orifizio uterino interno o che addirittura lo ricopre.

Spesso l’evoluzione di quest’ultimo caso (placenta con il margine in prossimità dell’orifizio uterino interno) grazie al progressivo aumento di volume dell’utero è favorevole, cioè il margine della placenta si sposta, trascinato dall’allungamento della parete uterina.

Nei casi in cui il disco placentare ricopra completamente l’orifizio interno purtroppo questa possibilità non si verifica.

In questa eventualità, il rischio di complicanze aumenta in maniera significativa.

Sono possibili infatti distacchi della placenta con conseguenze anche gravi per il feto e talvolta anche per la madre.

Quindi in tali casi è ausplicabile un ricovero precoce (generalmente dopo 32/34 settimane) per valutare il timing del parto che dovrà essere con taglio cesareo, in un’epoca gestazionale relativamente sicura. Le auguro che tutto vada per il meglio. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

