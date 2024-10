Placenta bassa a 19 settimane di gravidanza: si può viaggiare in aereo?

Una domanda di: Elvira

Gravidanza a circa 20 settimane, volo di 4 ore, sosta breve e poi altro volo di circa 2 ore,sosta e poi viaggio in treno super veloce e comodissimo di

circa 4 ore. Possono esserci conseguenze? Grazie.



Cara signora,

a 19 settimane è troppo presto per fare diagnosi di placenta bassa. Spesso infatti una placenta posizionata appunto in basso a mano a mano che l’utero

aumenta di volume viene trascinata verso l’alto e, quindi, non pone alcun problema. A mio avviso può affrontare il viaggio aereo che non è

controindicato in casi come il suo (quando appunto la diagnosi non è definitiva), tuttavia io parlo da remoto in base a informazioni molto scarne.

Il mio consiglio è di rivolgere la domanda al suo ginecologo curante che, molto meglio di me, potrà risponderle, non in base a una teoria generale, ma

in considerazione della sua particolare situazione che, a differenza di me, conosce bene. Cordialmente.



