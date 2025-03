Placenta bassa: avrà problemi il bambino?

Una domanda di: Ivana Buongiorno dottoressa. Sono alla 13+5, e dopo vari distacchi avvenuti nel primo trimestre la situazione sembrava rientrata. Ho fatto la traslucenza che è andata bene e la mia ginecologa mi ha detto che ho la placenta bassa ma che molto probabilmente si riposizionerà più in alto con il passare del tempo. Ieri però ho di nuovo fatto un accesso al ps perché ho avuto perdite di sangue (con un coagulo alla quale sono abbastanza soggetta) senza dolori, il medico mi ha detto che il sanguinamento era dovuto alla placenta bassa e che avevo un piccolo distacco del lembo inferiore. Mi ha detto di non focalizzarmi sul distacco e che vista la posizione della placenta potrebbe succedere di nuovo. La mia paura è che i distacchi di placenta non si riassorbono e potrei perdere il bambino e avere anche problemi per la mia salute... Chiaramente sono a riposo (preparo il pranzo e poco altro) e sotto terapia di progesterone. Potrebbe dirmi se davvero il distacco di placenta a queste settimane non si riassorbono, se potrebbe succedere di nuovo e fino a quale settimana e se sono pericolosi per il futuro?



Gentile signora, non è facile risponderle. La rassicuro però sul fatto che problemi per la sua salute non ce ne dovrebbero essere. Bisogna stare a vedere cosa succede della placenta, se rimane bassa, nel qual caso potrebbe continuare a determinare dei modesti sanguinamenti, oppure se con l'andare della gravidanza, risale allontanandosi dal collo uterino. È rassicurante però che il bambino stia crescendo normalmente. Non resta che proseguire i controlli e confidare che tutto vada bene.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

