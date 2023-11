Placenta bassa diagnosticata a 20 settimane: si deve stare a riposo?

Una domanda di: Emiliana

Sono incinta di 20 settimane con un percorso di fecondazione assistita. Ieri sono andata a fare la morfologica e il ginecologo mi ha detto che ho la placenta bassa e mi salvava il fatto che è a 15 mm non so da dove. Ora sono a riposo e non so se un riposo relativo o assoluto. Dottoressa sono molto preoccupata, mi creda perché dopo tanto finalmente sono incinta. Devo anche chiederle non so come devo stare a letto se al lato sinistro o destro… se devo stare tutto il giorno a letto o sul divano mi viene inevitabile stare supina… Grazie per la sua risposta.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, la sua placenta è distante 15 mm dal collo dell’utero. A 20 settimane può capitare e non è escluso che crescendo l’utero, la placenta si sposti, salendo verso l’alto come spesso succede. Non è necessario che stia a riposo, il riposo preventivo non serve in gravidanza ma anzi potrebbe essere controproducente perché favorisce la stasi venosa. Quindi attenda serenamente la prossima ecografia e vedrà che molto probabilmente della “placenta bassa” non dovrà più preoccuparsi. Mi tenga aggiornata. Cari saluti.

