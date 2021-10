Placenta bassa e rapporti sessuali

Una domanda di: Mary

Salve, sono a 24 settimane e ho la placenta bassa (a 28 settimane ho il controllo dal ginecologo e se è rimasta nella stessa posizione sarà definitiva previa), e il ginecologo ci ha vietato rapporti. Ora mi chiedo se l’orgasmo clitorideo, quindi senza penetrazione, può con le sue contrazioni creare ugualmente danni e se è da evitare anch’esso.

Inoltre volevo chiederle se per “alzare” la placenta bassa c’è qualche soluzione, tipo esercizi, fascia-pancera, terapia farmacologica o solo la natura può decidere.

Grazie mille per le sue risposte sempre approfondite e chiare.





Gentile signora, rispondo per prima alla domanda più semplice: non c’è nulla che possa fare per “far alzare” la placenta. Per quanto riguarda invece la prima domanda, il motivo principale per cui il sesso con penetrazione è “vietato” quando la placenta è previa, è principalmente per via della stimolazione diretta sull’utero. Le suggerirei quindi di attendere la 28° settimana, e quindi la diagnosi certa, per evitare anche l’orgasmo clitorideo senza penetrazione e, successivamente, di vedere come vanno le cose. Con cordialità.

