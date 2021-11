Placenta bassa e riposo a letto

Una domanda di: Mary

Sono alla 15esima settimana e mi è stata diagnosticata la placenta bassa, nell’ultimo mese ho avuto 3 volte episodi di leggere macchie rosse quando mi pulivo dopo aver fatto pipì. Il ginecologo mi ha consigliato riposo (letto e poltrona) io vorrei almeno poter fare due passi vicino casa di tanto in tanto, è sconsigliato?





Gentile signora, il riposo a letto in gravidanza non serve a molto. Io credo non ci saranno problemi per qualche passeggiata. La placenta bassa a 15 settimane non rappresenta certamente un problema, dato che potrebbe risalire nel corso della gravidanza.

