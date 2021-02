Placenta bassa e riposo a letto

Una domanda di: Rossella

Sono alla fine della 18esima settimana e alla pre morfologica mi è stata riscontrata placenta anteriore bassa.

La cosa mi ha molto preoccupata perché sto osservando uno scrupoloso riposo da inizio gravidanza per vari motivi.

Prima cisti del corpo luteo lato destro che si è riassorbita, amniocentesi a 16 settimane e infine questo.

La cosa mi spaventa molto e il mio gineocologo per ora afferma sia presto parlare di placenta previa.

Il 16 febbraio avrò la morfologica se la placenta si presenta ancora bassa come mi devo comportare?

Ho molta paura, ci sono comportamenti che posso attuare oltre al riposo a letto? Chiedo un consulto in più perché questa gravidanza è una sfida in salita.

Grazie anticipatamente!





Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora,

intanto mi faccia dire che il riposo a letto in gravidanza non serve e addirittura può essere controproducente, quindi davvero eviti di osservarlo. Per quanto riguarda la placenta, sono certa che alla prossima ecografia si sarà allontanata dal collo uterino. Se così non fosse, chi fa l’ecografia dovrebbe misurare la distanza tra margine della placenta e orificio uterino interno. Se questa distanza fosse di almeno due centimetri potrà stare tranquilla e anche partorire per via vaginale. In caso contrario, il ginecologo le dirà cosa fare. Con cordialità.



