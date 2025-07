Placenta bassa in 14^ settimana: come mai prima non se ne erano accorti?

Una domanda di: Dan Ho avuto un abbondante sanguinamento e mi sono recata al PS. Dall'ecografia è risultato placenta posteriore bassa ed un lievissimo distaccamento. Come mai nelle precedenti ecografie non se ne erano accorti? Sono alla 14 settimana è preoccupante o la situazione si sistema con avanzare del tempo? C'è pericolo di aborto? Posso camminare come attività sportiva? Grazie.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, i colleghi non si "erano accorti" che la placenta fosse bassa e ci fosse un piccolo distacco perché il distacco si è verificato adesso e la placenta prima delle 14 settimane è ancora diffusa nell'utero senza una struttura ben definita. Comunque, segua le indicazioni che le hanno dato in PS e vediamo la situazione come evolve. Non so cosa intenda per "camminare" come attività sportiva. Per il momento camminerei per tranquille passeggiate. Cordialmente.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

