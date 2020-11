Placenta “bassa” in 24ma settimana

Una domanda di: Raffaella

Vorrei farle una domanda: la mia placenta è bassa: 0.5 cm alla 24ma settimana. C’è speranza che si alza ancora?



Buongiorno signora, immagino che 0,5 cm sia la distanza del margine placentare rispetto all ‘orifizio uterino interno.

Se è così penso che ci possano essere buone possibilità di un ulteriore allontanamento del margine dall’orifizio uterino interno, sufficiente per consentire un parto vaginale. Ovviamente solo una osservazione attenta e precisa nelle prossime settimane lo potrà confermare. Cordiali saluti.

