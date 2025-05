Placenta bassa: può “risalire”?

Una domanda di: Denise Sono a 14 settimane di gravidanza e qualche giorno fa ho avuto una perdita importante di sangue rosso vivo. Recatami al pronto soccorso mi hanno subito visitata e constatato placenta bassa. Adesso sono a riposo e prendo tranex e progesterone in punture. I medici mi hanno riferito che la placenta nel corso dei mesi tenderà a risalire. Ora mi chiedevo si tratta di una minaccia di aborto? Questa placenta bassa potrebbe portare ad un futuro distacco? È normale sentire dei piccoli crampi al basso ventre? Grazie in anticipo.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora,

sì, tecnicamente possiamo considerarla una minaccia d'aborto. È vero che la placenta potrebbe risalire nel corso della gravidanza, come non di rado succede, quindi non c'è che proseguire le terapie ed attendere i prossimi controlli che ci diranno se la situazione si regolarizza. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto