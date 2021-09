Placenta bassa: serve il riposo assoluto?

Una domanda di: Valentina

Buongiorno. Sono a 22+1 e ho la placenta bassa che dista 16 mm dall’orifizio uterino interno (OUI). Volevo sapere se mi devo preoccupare. Mi hanno consigliato il riposo assoluto (sempre a letto in pratica). È rischioso se mi alzo stando a in casa senza fare sforzi? C’è possibilità che si alzi la placenta? Sono molto preoccupata. Grazie mille.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, il riposo assoluto non solo non è necessario, ma anzi è controproducente. Può infatti favorire il diabete gestazionale e la formazione di trombi, nonché influire negativamente sul tono dell’umore, eventualità da non sottovalutare. Quindi non compia sforzi importanti, ma neppure rimanga a letto. Al prossimo controllo ecografico si vedrà se la placenta si è allontanata dall’orifizio uterino interno o meno: io non posso prevederlo, occorre aspettare. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto