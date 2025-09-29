Placenta bassa: si deve stare a riposo?

Una domanda di: Rachele

Sono a 19+5, ho fatto l’ecografia morfologica e mi hanno detto che la placenta si trova a circa 5-6 mm dal collo dell’utero e si trova nella parte anteriore sxinistra. Mi hanno detto che può ancora risalire col passare delle settimane e di astenersi dai rapporti sessuali. Per il resto non mi hanno detto altro, io lavoro in ufficio sono impiegata, devo stare a riposo? Posso svolgere la normale vita casa-ufficio? Lavoro 4 giorni in ufficio e uno da casa: vorrei capire se devo prestare altre attenzioni, grazie mille in anticipo.





