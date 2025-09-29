Placenta bassa: si deve stare a riposo?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 29/09/2025 Aggiornato il 29/09/2025

Non vi è nessuna evidenza che il riposo serva in caso di placenta bassa.

Una domanda di: Rachele
Sono a 19+5, ho fatto l’ecografia morfologica e mi hanno detto che la placenta si trova a circa 5-6 mm dal collo dell’utero e si trova nella parte anteriore sxinistra. Mi hanno detto che può ancora risalire col passare delle settimane e di astenersi dai rapporti sessuali. Per il resto non mi hanno detto altro, io lavoro in ufficio sono impiegata, devo stare a riposo? Posso svolgere la normale vita casa-ufficio? Lavoro 4 giorni in ufficio e uno da casa: vorrei capire se devo prestare altre attenzioni, grazie mille in anticipo.


Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Rachele,
io non vedo nessun problema. La placenta con impianto basso non dà alcun problema, qualcuna sanguina anche in modo copioso ma si arresta da sé. Non vi è un’evidenza convincente che riposo e astensione dai rapporti possa ridurre episodi sanguinamento che di solito avvengono nel cuore della notte quando la donna è del tutto inattiva.
Ne parli con i suoi curanti in modo da non contrastare il loro punto di vista cautelativo ma quanto le ho detto è quello che dico a tutte le mie pazienti in considerazione del fatto che placente a basso impianto possono essere osservate nel 5% delle gravidanze. In Italia vorrebbe dire tenere a riposo circa 20 mila donne ogni anno...

