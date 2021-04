Placenta bassa: si può fare l’amore?

Una domanda di: Martina

Salve dottoressa, sono incinta a 16+5 e il mio ginecologo ha detto che ho la placenta bassa, la mia domanda è se posso avere rapporti sessuali come ho sempre fatto fin dall’inizio. Grazie in anticipo, cordiali saluti.





Cara Martina,

questo lo deve chiedere al suo ginecologo che è a conoscenza di quanto sia bassa la placenta. Come indicazione generale direi di no, cioè non è opportuno avere rapporti sessuali con la placenta bassa, ma è una valutazione che le do senza sapere il dato preciso, irrinunciabile per darle un suggerimento del tutto attendibile. Le consiglio quindi senza dubbio di chiamare il suo ginecologo e di domandargli cosa sia meglio fare. Da parte mia, non sapendo come stanno realmente le cose non posso esprimermi oltre. Con cordialità.

