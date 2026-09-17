Placenta previa centrale a 20 settimane: si può affrontare un volo per l’Australia?

Una domanda di: Chiara Salve, mi è stata diagnosticata una placenta previa centrale anteriore a 20 settimane. Fra due settimane dovrei volare in Australia, dove vivo. Il volo è di 6 ore, scalo di 4, e altre 14 ore di volo. Sarò a 22 settimane e 3 giorni. Posso partire o è meglio rimanere in Italia per il parto?



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Chiara,

la maggior parte delle placente previe centrali non sanguina se non in travaglio quindi c'è ampio margine di tranquillità. Per il volo è bene che prenda la cardioaspirina e indossi le calze elastiche per evitare rischio trombotico visto che sono parecchie ore. Se la sua vita è australiana e il suo parto è previsto in Australia non vedo controindicazioni in questa fase per affrontare il volo e raggiungere la sua destinazione. Con cordialità.





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