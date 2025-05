Placenta previa in 28^ settimana: risalirà?

Una domanda di: Enza Sono a 28+0 e mi è stata diagnosticata una placenta previa marginale 0.8. Non ho mai avuto perdite emorragiche. Ho 36 anni e sono alla 3^ gravidanza con 2 parti cesarei. Pensate che a quest' epoca gestazionale la placenta possa risalire? Ho rischi di vita sia io che la bambina? A quante settimane si partorisce in questi casi? La bambina è ancora piccola 1 chilogrammo. Le precedenti gravidanze le ho avute senza complicazioni e le mie figlie sono nate meno di 3 kg ambedue 2780, 2740 chilogrammi. A cosa incorrerei? La mia dottoressa mi ha detto che mi segue fino al 31 di questo mese dopodiché se non sale la placenta mi trasferisce in un altro ospedale dove sono attrezzati e quindi non mi seguirà più lei.



Gentile signora,

che la placenta risalga a quest'epoca è improbabile, soprattutto con due cesarei precedenti alle spalle. Il taglio cesareo è fattore di rischio per placenta previa e anche per anomala aderenza della placenta all'utero. Quindi bene dice la sua ginecologa di volerla indirizzare ad un centro attrezzato per questi casi. Normalmente il parto viene programmato intorno alla 37^ settimana, ma ovviamente le decisioni dipenderanno da come si svolgono le ultime settimane. Le direi però di stare tranquilla, si tratta certamente di una situazione delicata ma non inconsueta, certamente gestibile con successo in un centro attrezzato. Cordialmente.



