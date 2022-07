Placenta previa: mi capiterà anche in una seconda gravidanza?

Una domanda di: Annamaria

Salve dottoressa, io ho avuta la mia prima gravidanza 3 anni fa con placenta previa e sono stata sottoposta al taglio cesareo… Ora in un’altra eventuale gravidanza mi sarà diagnosticata di nuovo la placenta previa?



Gentile signora, non è assolutamente detto che anche nella prossima gravidanza la placenta sia previa. In uno studio effettuato su circa 800.000 gravidanze, la ricorrenza di placenta previa è stata stimata del 5% circa.

Purtroppo l’unico modo per saperlo con certezza è l’ecografia in una futura gravidanza. Tenga presente che ogni gravidanza costituisce una storia a se stante, quyindi non ha senso cominciarea reoccuparsi prima ancora che sia iniziata. Con cordialità.

