Placenta previa: si può camminare o si deve stare sempre sdraiate?

Una domanda di: Silvia

Sono a 30 settimane di gravidanza e mi hanno diagnosticato la placenta previa. Posso camminare lentamente o devo stare assolutamente a riposo orizzontale?



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, ee si tratta di una placenta previa centrale, può fare una vita “quasi” normale ovvero: niente rapporti sessuali che portino all’orgasmo; niente penetrazione vaginale; niente esercizio fisico moderato o pesante, ma sì alle passeggiate; niente spesa per la settimana né pulizie di Pasqua; né stare in piedi più di due, tre ore per volta. Ovvero astensione dal lavoro, se lavora. Se comparissero perdite di sangue, spesso questo succede senza sintomi, usi un assorbente esterno e vada nel pronto soccorso ostetrico più vicino. Buona fortuna.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto