Placenta previa: si può fare qualcosa?

Una domanda di: Teresa

Sono a 27 settimane di gravidanza, oggi sono andata a fare il controllo e la dottoressa mi ha detto che ho la placenta troppo bassa che è molto vicino al collo uterino, che non potrò partorire via vaginale. Vorrei sapere se a queste punto della gravidanza posso fare qualcosa per fare salire la placenta.

Grazie mile.

Buona giornata.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, è molto difficile che la placenta possa risalire a quest’epoca di gravidanza (né lei può fare qualcosa per favorire questa risalita). Si chiama placenta previa, da come la descrive è marginale, ovvero molto vicina al collo dell’utero. Il rischio, in questo caso, è che con le contrazioni dell’utero possa avvenire un sanguinamento. Questo è il motivo per cui è indicato effettuare un taglio cesareo. Tuttavia mancano ancora molte settimane al parto e penso che la sede della placenta verrà ancora controllata in modo da poter prendere, al momento giusto, la decisione migliore per lei e il bambino. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

