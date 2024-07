Placenta previa: si può viaggiare in treno?

Una domanda di: Rossana

Episodio di sanguinamento per placenta previa alla 17 settimana. Posso viaggiare in treno per 5/6 ore con interruzione di un’ora? Grazie.



Gentile signora, mi è impossibile rispondere con sicurezza perché non so come è la sua placenta, di che entità è stato il sanguinamento in che occasione ha sanguinato né se le hanno consigliato il riposo assoluto. In linea di massima il viaggio in treno di per sé non dovrebbe essere pericoloso, ma questo tipo di informazione va chiesto al ginecologo curante che ben conosce la situazione e può rispondere con cognizione di causa. Noi specialisti che parliamo da remoto possiamo dare solo indicazioni di massima, a titolo generale. Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

