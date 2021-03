Placenta vicina all’OIU

Una domanda di: Federica

Buongiorno dottore, ho appena fatto ecografia morfologica (s.g.19+6). La ginecologa mi ha detto che ho la placenta a 1.5 cm dal orifizio interno dell’utero e che verrà valutata ai prossimi controlli… Mi devo preoccupare? Mi ha detto di stare tranquilla, ma in realtà mi ha un po’ preoccupata…



Buongiorno signora, l’inserzione placentare in una gravidanza può avere molte sedi: anteriore laterale, posteriore, fundica e talvolta può essere posizionata davanti all’orifizio uterino interno. In quest’ultimo caso si tratterebbe di una placenta previa centrale. Esistono ovviamente molteplici variabili tra le quali la posizione del margine che giunge in prossimità dell’orifizio uterino interno.

Quest’ultima tende ad avere una evoluzione favorevole in quanto col proseguimento della gravidanza il margine placentare si allontana sempre più dall’orifizio uterino interno permettendo quindi un passaggio fisiologico della parte presentata nel canale parto, senza che la placenta possa essere di disturbo al fisiologico andamento del travaglio e dell’espulsione del feto.

Nel suo caso dove già oggi è la 20ª settimana la distanza dal margine placentare e l’orifizio uterino interno si misura in centimetri possiamo affermare che quasi sicuramente al termine della gravidanza sarà ancora più lontano per permettere un fisiologico andamento del travaglio del parto. Sperando di essere stato utile, la saluto con cordialità.



