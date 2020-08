Placenta vicina all’OUI: potrebbe allontanarsi?

Una domanda di: Elena

Sono a 32 settimane+1 e all’ecografia mi hanno detto che la placenta è posteriore e marginale a 1,5 cm dall’OUI (orifizio uterino interno dell’utero n.d.r.). Nonostante questo non mi hanno detto di avere particolari accortezze e che si rivaluterà nelle successive visite.

La placenta si può quindi ancora rialzare?

Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, la sua mail mi lascia perplessa in quanto, come si suol dire, non mi tornano i conti. Se la sua placenta fosse a soli 1,5 cm dall’orifizio uterino interno (ossia l’estremità superiore del collo dell’utero) lei avrebbe una situazione definita placenta previa marginale e questo implica che il suo parto andrebbe programmato tramite taglio cesareo elettivo. Il limite per poter partorire per via vaginale è fissato a 2.5 cm di distanza tra margine placentare e OUI…magari nel suo caso si tratta di questo secondo valore invece che del primo? Altrimenti non mi spiegherei le indicazioni che le sono state fornite dai colleghi! Per carità, la sua placenta potrebbe ancora alzarsi in quanto l’utero nel corso dei nove mesi si distende in lungo e in largo e la placenta viene in un certo senso costretta a risalire mentre l’utero si accresce.

Direi quindi di essere fiduciosa prima di tutto nelle potenzialità del suo corpo e in secondo luogo nelle indicazioni che i colleghi ginecologi le daranno in base al reperto ecografico. A mio avviso, se lei riesce ad evitare sforzi in modo da ridurre al minimo la possibilità di contrazioni uterine, sarà più facile che il prossimo controllo ecografico le dia la conferma che la placenta è salita abbastanza per poter partorire naturalmente…glielo auguro di cuore!

Spero di esserle stata di aiuto, cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

