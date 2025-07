Plaquenil: meglio sospenderlo in gravidanza?

Una domanda di: Elena Buongiorno, sono in gravidanza e dati alcuni tentativi falliti precedentemente, assumo dei farmaci (ormoni, anticoagulanti, integratori eccetera). Tra questi, ho iniziato a prendere Plaquenil da prima del concepimento (per una tiroide di Hashimoto asintomatica per cui assumo anche Eutirox per tenere i livelli di TSH nel range). Sono adesso all' 8^ settimana di gestazione. Volevo sapere se posso sospendere il Plaquenil dati gli effetti avversi a lungo tempo. Ultimamente ho disturbi agli occhi (macule, "moscerini") oltre a nausee e problemi intestinali, ed ho paura che il farmaco possa influire negativamente. Grazie mille.



Gianni Bona Gianni Bona

Gentile Elena,

ma perché assume il Plaquenil? Lei non me lo riferisce. In ogni caso non può essere un medico da remoto a suggerirle di sospendere un farmaco che non si sa neppure perché è stato prescritto. In generale, posso dirle che in gravidanza il TSH non deve superare il valore di 2,5. Continui quindi ad assumere l'Eutirox come indicato dal suo curante. Anche per quanto riguarda gli ormoni (progesterone, forse?) non specifica perché li sta assumendo e lo stesso vale per gli integratori (di cui non specifica il tipo). Le consiglio dunque di parlare con il suo curante. Tanti cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto