Plasmacellule scoperte con la biopsia endometriale: ci sono alternative alla cura con antibiotico?

Una domanda di: Magda Buongiorno, ho effettuato la isteroscopia con la biopsia endometriale, purtroppo sono state trovate 8 plasmacellule. Il medico mi ha prescritto una terapia antibiotica. Io essendo epilettica ho paura di prendere tante medicine ho letto che esistono delle infiltrazioni intrauterine per sconfiggere dei batteri: vorrei sapere se funzionano. Grazie.



Francesco De Seta Francesco De Seta

Gentile Magda,

credo che il suo curante le abbia prescritto antibiotico per quella condizione di infiammazione dell'utero definite endometrite, che la presenza di plasmacellule spesso segnala. Sono certo che il collega abbia valutato la tipologia di antibiotico tenendo conto dei farmaci che già assume per la sua condizione. Al momento non esistono terapia locali o endouterine validate per la sua situazione, quindi le consiglio di seguire le indicazioni del suo ginecologo: di sicuro lei è in buone mani. Cari saluti.



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