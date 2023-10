PMA a 44 anni con ovodonazione sì o no?

Una domanda di: Simona

Dottore a novembre compio 44 anni. All’età di 35 anni mi è stata diagnosticata la sindrome da anticorpi anti fosfolipidi. Sono consapevole che

avere un figlio comporterebbe tantissimi rischi. Quindi neanche ci provo. Lei cosa ne pensa?



Gentile signora,

concordo con lei: le difficoltà per l’ottenimento della gravidanza e i rischi nel caso in cui si avviasse sono tali da sconsigliare la ricerca, anche con ovodonazione. La sua età e gli anticorpi aumentano il rischio di patologie della gravidanza, quindi ha ragione a desistere. Cordialmente.

