PMA a 44 anni: quante probabilità ci sono di avviare (correttamente) una gravidanza?

Una domanda di: Silvia

A 44 anni e mezzo con AMH 2 dopo 4 giorni di stimolazione ho prodotto 16 follicoli. Quali sono le possibilità in termini percentuali? Grazie.



Gentile signora,

a 44 anni in media le possibilità sono inferiori al 3 per cento. Occorre però vedere quanti ovociti sono in metafase 2, quanti si fecondano e quanti embrioni sono normali cromosomicamente. Se trasferisce una blastocisti euploide le possibilità aumentano. A scopo informativo aggiungo che una blastocisti è un embrione in 5^ giornata di sviluppo, con già una differenziazione tra le cellule che andranno a fare il feto e quelle che faranno la placenta. Euploide è quando è normale cromosomicamente. Allo stadio di blastocisti si può fare una biopsia e controllare i cromosomi (diagnosi preimpianto). A 44 anni oltre il 90 per cento delle blastocisti risultano anormali (con cromosomi in più o in meno), e questo condiziona le possibilità di successo. Se però una blastocisti è normale, anche a 44 anni ci sono buone possibilità. Cordialmente.



