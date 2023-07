PMA a 55 anni: quali rischi?

La legge italiana vieta i trattamenti di PMA su donne di oltre 51 anni, quindi il problema degli eventuali rishci non si pone.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile Signora , mi dispiace ma è fuori dall’ età massima per eseguire un trattamento di procreazione medicalmente assistita (PMA). Per la legge italiana la PMA è vietata alle donne di età superiore ai 51 anni. Con cordialità.

Una domanda di: Elisabetta Innanzitutto la ringrazio anticipatamente per la eventuale risposta. Ho 55 anni, il mio ciclo è ancora regolare nonostante l’età. Ho già tre figli grandi ma con mio marito stavamo pensando alla PMA in quanto ci piacerebbe avere un quarto figlio, secondo il suo parere quante possibilità avrei che la PMA andasse a buon fine e che percentuale avrei di portare avanti la gravidanza senza rischi?

