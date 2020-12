PMA che non va a buon fine: che fare?

Una domanda di: Flavia

Pregiatissimo dottor Fusi, le scrivo per un parere. Sono davvero demoralizzata.

Coppia: 41 lei, 47 lui. Dopo 4 tentativi di ICSI, sempre esito negativo, abbiamo riprovato per la 5 volta con mappa immunologica endometrio,

isteroscopia, IR MAP (periodo finestra), cariotipo entrambi, con i seguenti

esiti (cfr. Analisi in allegato). Da ciò è emerso un problema immunologico

che hanno trattato – per il quindo tentativo, cortisone (10 mg), aspirina (100

mg), utrogestan (2 mattina e 2 sera compresse), progynova, intralipid

(infusione giorno transfert) e eparina (iniezione 1 al giorno dopo il

transfert). Preciso che questo ultimo tentativo è stato fatto con embrione

(blastocisti) analizzato e risultato privo di anomalie. Purtroppo non è

andato a buon fine. Ora non sappiamo più cosa fare. Quale potrebbe essere il

motivo del mancato impianto e se ci sono ulteriori esami da fare per

scongiurare altri eventuali problemi. La ringrazio di cuore per la sua

attenzione. Cordialità.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora, lei ha fatto tutto quello che si poteva fare. Ogni blastocisti trasferita ha una percentuale di impianto comunque bassa, per quanto normale cromosomicamente, e la diagnosi preimpianto la abbassa ulteriormente. Non posso dirle altro che riprovare con gli stessi accorgimenti o ricorrere all’ovodonazione. Cari saluti.

