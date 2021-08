PMA e cortisone: serve davvero?

Una domanda di: Samantha

Ho eseguito al 23mo giorno del ciclo lo

scratch endometriale sul ciclo precedente a quello del criotransfer, ora

arrivata la mestruazione devo iniziare il protocollo per il transfer e vedo che

devo assumere dal secondo giorno del ciclo 40 mg di cortisone.

Il dubbio è: ma se lo scratching serve ad attivare la risposta infiammatoria

per aumentate la ricettività dell”endometrio, il cortisone invece evita le

infiammazioni non andranno in opposizione? Ma poi non ho nessun fattore

nessun problema e allora perché così tanto cortisone?

Non so se prenderlo o no…aiuto.

Sono al 5° transfer, 3 fivet omologhe e un’ovodonazione senza successo, ma

ho le tube chiuse soltanto, ho avuto figli in modo naturale 16 e 21 anni

fa. Grazie mille.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi La ovodonazione è una pratica che coinvolge in maniera anomala il sistema immunitario, trattandosi di un trapianto totalmente allogenico rispetto al trapianto parzialmente allogenico di una gravidanza naturale. Per questo in molti centri si utilizza il cortisone, per inibire i linfociti Natural Killer ed evitare un rigetto. Lo scratching endometriale avrebbe invece lo scopo di favorire l’adesione e l’iniziale approfondarsi del trofoblasto.

Sono tutte pratiche però empiriche, che non hanno nessuna conferma scientifica certa. Molto probabilmente l’utilità di tutti questi “adds-on” è veramente ridotta, forse l’unico farmaco che ha dimostrato essere utile nel ridurre il rischio di gestosi nelle gravidanza da ovodonazione, agendo quindi sulla risposta immunitaria, è la cara vecchia cardioaspirina. Con cordialità.

