PMA e test di gravidanza fugacemente positivo, poi negativo

Una domanda di: Giorgia

Ho fatto un trattamento di PMA con blastocisti in 6^ giornata.

All’ottavo giorno dal transfert il test di gravidanza era positivo il giorno dopo negativo. Cosa vuol dire?



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Giorgia,

vediamo il mezzo bicchiere pieno, transfer, impianto e segnale di gravidanza e quello vuoto ovvero che purtroppo la gravidanza non si è evoluta in senso positivo.

Il mio punto di vista è che la maggior parte di queste perdite, precocissime, siano dovute a uno sbilanciamento cromosomico dell’embrione, ma purtroppo questo non può essere confermato perché vi è troppo poco materiale per poter condurre un accertamento citogenetico. Spero che abbia altre blastocisti embrioni con cui poter proseguire i tentativi di concepimento con questa strategia. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto