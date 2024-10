PMA: in 5^ settimana l’ecografia non visualizza (ancora) l’embrione: ci sono speranze?

L'epoca in cui se tutto va bene l'ecografia dovrebbe evidenziare una normale camera ovulare e l'embrione con battito del cuoricino è la settima settimana. Se non succede prima si può certamente sperare che accada più avanti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentilissima Signora, la settimana di gravidanza si calcola aggiungendo 2 settimane prima del transfer. Dalle date che lei scrive nella sua e-mail dovrebbe essere alla quinta settimana più qualche giorno, più circa 4-5 giorni. Si tratta di un periodo ancora precoce di gravidanza in cui i rilievi strumentali sono suscettibili di modificazioni. Nella mia lunga esperienza ho avuto pazienti con comparsa e crescita embrionaria tardiva e tardiva comparsa del battito cardiaco con successiva evoluzione normale. Il periodo in cui dovrebbe esserci normale camera ovulare ed embrione con battito è la settima settimana. Quindi adesso è ancora presto per trarre conclusioni e, come le ha detto la sua ginecologa, ripeta l’ecografia tra una settimana e continui la terapia di sostegno che sta facendo. Mi tenga aggiornata. Cordialmente.

Una domanda di: Martina Buongiorno Dottoressa, avrei piacere di avere un suo gentile parere inerente la situazione che sto vivendo. Le elenco tutti i dati che ho a disposizione, sperando di non risultare troppo stressante. Sono una ragazza di 33 che ha effettuato il secondo transfer di una blastociste 4aa crioconservata in 6 giornata in data 4 ottobre. Ultima mestruazione 18 settembre. Eseguo via via le beta come mi richiede il centro che le elenco sotto: 16 ottobre (12 pt : 60.3 18 ottobre al 14 pt : 113,4 21 ottobre al 17 pt : 368,2 25 ottobre al 21 pt: 918,7 28 ottobre al 24 pt: 1746,0. In data 29/10 ho effettuato una ecografia dalla quale si evidenziava solo una piccola camera gestazionale, niente altro (la dottoressa non mi ha detto la misura della camera, ma solo che è piccola). Mi consiglia di ripetere l’eco tra una settimana esatta in quanto beta ed eco corrispondono, ma eco e settimane di gestazione no e continuare la terapia post Transfer ( deltacortene, progynova, pleyris, cardioaspirina e amelgen ovuli ). Io non ho perdite, solo un po’ di dolore lombare che non so se collegarlo o meno. Potrebbe esserci ancora speranza per una gravidanza evolutiva? Si potrebbe essere in ritardo anche con un trattamento di PMA? Ammetto che poi ad oggi non ho ben capito a che settimana di gestazione sono. La ringrazio in anticipo.

Gli Specialisti Rispondono

Sull’intolleranza al lattosio vi è molta confusione. Questo sia perché ci sono diversi tipi di intolleranza al lattosio, sia in quanto ogni singolo soggetto ha caratteristiche cliniche molto eterogenee, sia per intensità che per gravità e non tutte riportabili alla sola e semplicistica “intolleranza... »

Gli Specialisti Rispondono

Se il medico che effettua l'ecografia morfologica non rileva anomalie, non ha senso arrovellarsi sul referto. Se ci fosse stato qualcosa che non va sarebbe stato comunicato. In Inghilterra non vengono rilasciati alle pazienti i risultati degli esami proprio per evitare preoccupazioni inutili a chi non... »

Gli Specialisti Rispondono

L'interruzione spontanea di una gravidanza iniziale è quasi sempre dovuta a uno sbilanciamento cromosomico del feto e non a mutazioni che di fatto non impediscono in assoluto che una gestazione vada a buon fine, come dimostra il fatto che tantissime donne che ne sono interessate hanno figli. »

Gli Specialisti Rispondono

Non è mai opportuno voler fare la prima ecografia troppo precocemente perché anziché esserne tranquillizzate si rischia di peggiorare la propria ansia. In quinta settimana difficilmente si vedono l'embrione e il battito del cuoricino, in più non si può capire bene se davvero si è in presenza di un distacco... »